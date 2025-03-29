Video Yaşam Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı! Yaşlı kadını hayattan koparan kaza kamerada | Video
Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı! Yaşlı kadını hayattan koparan kaza kamerada | Video

Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı! Yaşlı kadını hayattan koparan kaza kamerada | Video

29.03.2025 | 10:56

Antalya'da ATM'den emekli maaşını çektikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keriman Palas (73) isimli vatandaş bayram öncesi alışveriş yapmak için ATM'den emekli maaşı ve ikramiyesini çekmek üzere Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan bir bankaya ait şubeye geldi. Bayram alışverişi için ATM'den parasını çeken Palas, yolun karşısına geçmek için yürümeye başladı. Kaldırımda bir süre yoldan süratli şekilde geçen araçları bekleyen Keriman Palas, karşıya geçmek için hareketlendi.

ELİYLE 'DUR' İŞARETİ YAPTI
Yolun ortasına kadar gelen yaşlı kadın en sol şeritten gelen bir aracı görünce duraksadı. Plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen beyaz renkli Tofaş araç sürücüsüne elini kaldırarak 'dur' işareti yapan Keriman Palas'a otomobil hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı kadın yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yerde yatan yaşlı kadına yardıma koşarken kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Keriman Palas doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan talihsiz kadının cenazesi buradaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Altınova Mezarlığında toprağa verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Keriman Palas'ın karşıya geçmek için hareketlenmesi ve ardından yol ortasında süratle gelen Tofaş otomobilin çarpma anlarının yanı sıra çevredeki vatandaşların yaşlı kadına yardım için koştuğu görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
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