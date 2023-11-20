Yolun ortasında kalan atlar ne yapacağını şaşırdı... O anlar kamerada | Video
Bursa'da ana yol üzerindeki refüjde kalan başı boş atlar ne yapacağını şaşırdı. Araçların önüne inen atlar, korkunca yine yukarı çıktı.
Bazen yola inen atlar, araçların geldiğin görünce yine refüje çıkmak zorunda kaldı. Bu durumun sıklıkla yaşandığını belirten şoförler ise, at sahiplerinin ve belediyenin de buna bir çözüm bulmasın istedi.
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