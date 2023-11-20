Video Yaşam Yolun ortasında kalan atlar ne yapacağını şaşırdı | Video
Yolun ortasında kalan atlar ne yapacağını şaşırdı | Video

Yolun ortasında kalan atlar ne yapacağını şaşırdı | Video

20.11.2023 | 13:44

Bursa'da ana yol üzerindeki refüjde kalan başı boş atlar ne yapacağını şaşırdı. Araçların önüne inen atlar, korkunca yine yukarı çıktı.

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Bugüne kadar bir çok trafik kazasına sebep olan başıboş atlar, hala cadde ve sokaklarda görülmeye devam ediyor. Trafiğin en yoğun olduğu merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde kameraya yansıyan görüntüler, yürekleri ağza getirdi. Sabah erken saatlerde refüjdeki yeşillik için yolun ortasına gelen 2 at, ilerleyen saatlerde trafik yoğunlaşınca ne yapacağını şaşırdı.

Bazen yola inen atlar, araçların geldiğin görünce yine refüje çıkmak zorunda kaldı. Bu durumun sıklıkla yaşandığını belirten şoförler ise, at sahiplerinin ve belediyenin de buna bir çözüm bulmasın istedi.

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