Yozgat'ta korkunç olay! Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü | Video 01.05.2025 | 14:34 Yozgat’ta borçları yüzünden kayınvalidesiyle tartışan bir kişi kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gece Yozgat'ta Eskipazar Mahallesi'nde ki bir ikamette yaşandı. İddiaya göre, sanayi çarşısında dükkanı bulunan Y.O. (32) ile kayınvalidesi Kudret Polat (62) arasında sürekli borçlandığı gerekçesiyle tartışma yaşandı. Y.O'nun tartışma sırasında kayınvalidesini bıçakla yaraladı. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Y.O ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.