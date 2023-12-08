Yunan adalarına vize serbestisi kararı Marmaris'te olumlu karşılandı | Video 08.12.2023 | 16:07 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretleri dahilinde Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı ortak basın toplantısında yer alan konulardan biri olan Yunan adalarına 7 gün vize serbestisi verileceğine yönelik açıklama ile ilgili Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan gayet olumlu bir olduğunu belirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Atina'daki görüşmelerinde vize serbestisi konusu da gündeme alındı. Görüşmede komşu iki ülkenin ortak kararıyla Türk vatandaşları, Ege'deki 10 Yunan Adası'nı kapıda alınacak turist vizesiyle bir yılda 7 gün ziyaret edebileceği ön plana çıktı. Kararın uygulanma tarihi hakkında açıklamayı Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUK BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK ADINA GAYET OLUMLU BİR KARAR'

'Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, gündem konusu olan Yunan adalarına vize serbestisi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ''Dün Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu Atina ziyareti sonrası Yunanistan ve Türkiye arasında dostane ilişkiler üzerine bir bildirge yayınlandı. Bu bildirge kapsamında da Türk vatandaşlarına komşumuz Rodos ve Simi'nin de dahil olduğu 10 Yunan adasına yedi günlük vize serbestisi getirildi. Tabi iki ülke arasında ilişkilerin tekrar eski seviyeye gelmesi açısından oldukça olumlu bir gelişme. Gerek ticaret anlamında gerek turizm anlamında oldukça faydalı olacağını düşünüyoruz. Marmaris'te biliyorsunuz mavi yolculuğun merkezi konumundayız ve mavi yolculuk hususunda ilçemizi tercih eden misafirlerimiz tatilleri kapsamında bir iki gün de olsa Yunan adalarını ziyaret etmek istiyorlar. Bununla ilgili de bir engel söz konusuydu vizeden dolayı. Son yıllarda biliyorsunuz gerek vize randevularına gerek vize sürelerinde bir kısıtlama vardı Yunanistan tarafında. Ben bunun bu şekilde aşılacağını düşünüyorum. Bu konuda oldukça olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

Marmaris'ten Nisan ayından Aralık ayının ilk haftasına kadar her gün Rodos adasına gidiş dönüş feribotları sefer yapıyor. Aralık ayında ise hava durumu ve talep doğrultusunda haftanın belirli günlerinde iki veya kez sefer yapılmaya devam ediliyor.