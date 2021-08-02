Yürekleri ağızlara getiren olay kamerada! Bebek arabası, bir anda yokuş aşağı kaydı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
01:40
İstanbul Silivri'de restoranın bacasında yangın 02.08.2021 | 09:21
05:58
05:26
04:37
01:25
05:27
01:48
Afyonkarahisar’daki termal tatil köyünde yangın | Video 01.08.2021 | 16:54
01:08
Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı | Video 01.08.2021 | 16:54
03:46
00:18
Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada | Video 01.08.2021 | 15:15
00:27
01:52
Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video 01.08.2021 | 14:47
02:00
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi | Video 01.08.2021 | 14:47
01:55
04:11
Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler | Video 01.08.2021 | 14:28
03:03
04:25
00:50
Batman’da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı | Video 01.08.2021 | 13:05
Küçükçekmece'de alışveriş yapan kadının kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı bebek arabası bir anda hareket etti. Caddede ilerleyen içinde çocuğun bulunduğu arabayı son anda bir vatandaş yakalarken, faciadan dönülen olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay Küçükçekme Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'nde gerçekleşti. Bir kadın arabasındaki bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için markete geldi. Bebek arabasını cadde üzerinde bırakan kadın dükkana girmek istedi. Bu sıra içinde çocuğun bulunduğu bebek arabası bir anda hareket etti. Arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören kadın olduğu yerde dona kaldı. Orada bulunan bir kişi ise, koşarak kayan bebek arabasını bir hamleyle yakaladı. Arabayı son anda yakalayan şahıs, çocuğu annesine getirdi. O sırada oradan bir aracın geçmemesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.