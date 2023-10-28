Video Yaşam Yurtta kalan kız öğrencilere sözlü tacizde bulunan iki kişi gözaltına alındı | Video
Yurtta kalan kız öğrencilere sözlü tacizde bulunan iki kişi gözaltına alındı | Video

Yurtta kalan kız öğrencilere sözlü tacizde bulunan iki kişi gözaltına alındı | Video

28.10.2023 | 12:38

-Şişli'de faaliyet gösteren bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilere oturduğu binadan sözlü taciz ve hakarette bulunduğu iddiası ile 2 şahıs gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 28 Ekim günü Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahallede faaliyet gösteren kız öğrenci yurdunun karşı apartmanında ikamet eden İ.Y. isimli şahıs ile Ş.C. isimli kadın şahsın, yurt binasında kalan öğrencilere yönelik taciz içerikli hakaretler ve sinkaflı kelimeler kullandığı ileri sürüldü. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli şahısları olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada İ.Y. isimli şahsın "Taksirle Yaralama", "Tehdit" ve "Kasten Yaralama" gibi suçlardan toplamda 11 adet kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Cinsel Taciz" ve "Tehdit - Hakaret" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ş.C. isimli kadın şahıs serbest bırakılırken İ.Y. isimli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yurtta kalan kız öğrencilere sözlü tacizde bulunan iki kişi gözaltına alındı | Video 00:15
Yurtta kalan kız öğrencilere sözlü tacizde bulunan iki kişi gözaltına alındı | Video 28.10.2023 | 12:38
Markette kasiyeri defalarca yumrukladı! Dehşet anları kamerada | Video 00:44
Markette kasiyeri defalarca yumrukladı! Dehşet anları kamerada | Video 28.10.2023 | 14:29
Kanepede uyuyan adamı ölüm böyle teğet geçti | Video 00:10
Kanepede uyuyan adamı ölüm böyle teğet geçti | Video 28.10.2023 | 13:41
Modifiyeli araçlardan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel koreografi | Video 00:38
Modifiyeli araçlardan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel koreografi | Video 28.10.2023 | 13:03
3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 01:17
3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 28.10.2023 | 12:47
İzmir’deki FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama | Video 00:22
İzmir'deki FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama | Video 28.10.2023 | 11:31
Mersin’de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:59
Mersin'de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 28.10.2023 | 11:31
Silahlı saldırıda öldürülen kişinin katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı | Video 00:41
Silahlı saldırıda öldürülen kişinin katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı | Video 28.10.2023 | 11:23
Büyükçekmece’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video 01:46
Büyükçekmece’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video 28.10.2023 | 10:57
Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı | Video 02:58
Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı | Video 28.10.2023 | 10:01
Sürüye yaklaşan kurdu köpek böyle kovaladı | Video 00:23
Sürüye yaklaşan kurdu köpek böyle kovaladı | Video 28.10.2023 | 09:53
Zonguldak’ta alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video 01:59
Zonguldak’ta alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video 28.10.2023 | 09:47
Çekmeköy’de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 04:39
Çekmeköy’de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 28.10.2023 | 09:46
Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:29
Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.10.2023 | 09:46
Hastane sınıfında eğitim gören çocukların 29 Ekim coşkusu | Video 05:56
Hastane sınıfında eğitim gören çocukların 29 Ekim coşkusu | Video 28.10.2023 | 09:46
Önce evi yaktı, sonra annesini aradı | Video 02:24
Önce evi yaktı, sonra annesini aradı | Video 28.10.2023 | 09:47
Kontrolden çıkan otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü | Video 01:45
Kontrolden çıkan otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü | Video 28.10.2023 | 09:46
Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı 02:58
Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı 28.10.2023 | 00:47
Halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti... O anlar kameralara yansıdı 00:50
Halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti... O anlar kameralara yansıdı 28.10.2023 | 00:13
Rize’de halı sahaya maç sırasında merminin isabet ettiği anlar kamerada 01:16
Rize’de halı sahaya maç sırasında merminin isabet ettiği anlar kamerada 27.10.2023 | 22:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA