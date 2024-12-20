Yusufeli'nde yol kapandı; Borçka'daki heyelan anı kamerada! | Video 20.12.2024 | 11:05 Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Esenyaka-Yusufeli yolu ulaşıma kapanırken, Borçka'daki heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Artvin'de etkili olan sağanak sonrası sabah saatlerinde Yusufeli ilçesi Esenyaka köyünde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kayaların düştüğü Esenyaka-Yusufeli yolu, ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlara yönlendirilirken; ekipler, iş makineleri ile heyelan temizleme çalışması başlattı. Öte yandan Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyü yakınlarında dün heyelan yaşandı. Hopa-Borçka kara yoluna, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları düştü. Heyelan anı bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, kapanan yol bu sabah ekiplerin çalışması ile açıldı.