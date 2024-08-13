Video Yaşam Yüzbinlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 250 milyon lira…
Yüzbinlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 250 milyon lira…

Yüzbinlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 250 milyon lira…

13.08.2024 | 10:56

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 250 milyon lira olan 630 bin 131 elektronik sigara ele geçirildi.

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