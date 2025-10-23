Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti! | Video 23.10.2025 | 14:45 Zeytinburnu’nda çıkan kavgada bıçaklanan 3 gençten biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 2 gencin hastanedeki tedavilerine devam edilirken, kavgada yaralanan gençlerin yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün akşam 20.30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartışan A.D. (27), M.Ç (20) ve F.B (20) bıçaklanarak yaralandı. 3 gencin bıçaklandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.D, M.Ç ve F.B olay yerindeki ilk müdahalerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.A.D., isimli genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 gencin bıçaklandıktan sonra yere düştüğü anlar yer alıyor. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Emirhan Alataş isimli vatandaş, "Dün burada bir olay yaşadık. İki tane genç arkadaşımız, yukarıdaki mahallede kavga yaşamış. Sonra bıçaklanıp yaralı bir şekilde buraya gelmiş. Biz ilk başta ne olduğunu anlayamadık. Yakınlaşıp baktık. Kan gördük, ilk olarak dükkanın içine girip havlu getirdim. Havluyu getirdim o şekil baskı yaptık. Bir tanesinin durumu baya kötüydü" dedi.