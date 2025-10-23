Video Yaşam Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti! | Video
Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti! | Video

Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti! | Video

23.10.2025 | 14:45

Zeytinburnu’nda çıkan kavgada bıçaklanan 3 gençten biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 2 gencin hastanedeki tedavilerine devam edilirken, kavgada yaralanan gençlerin yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay dün akşam 20.30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartışan A.D. (27), M.Ç (20) ve F.B (20) bıçaklanarak yaralandı. 3 gencin bıçaklandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.D, M.Ç ve F.B olay yerindeki ilk müdahalerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
A.D., isimli genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 gencin bıçaklandıktan sonra yere düştüğü anlar yer alıyor. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YARALI GENÇLERE YAPTIĞI İLK MÜDAHALEYİ ANLATTI
Emirhan Alataş isimli vatandaş, "Dün burada bir olay yaşadık. İki tane genç arkadaşımız, yukarıdaki mahallede kavga yaşamış. Sonra bıçaklanıp yaralı bir şekilde buraya gelmiş. Biz ilk başta ne olduğunu anlayamadık. Yakınlaşıp baktık. Kan gördük, ilk olarak dükkanın içine girip havlu getirdim. Havluyu getirdim o şekil baskı yaptık. Bir tanesinin durumu baya kötüydü" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti! | Video 05:33
Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti! | Video 23.10.2025 | 14:45
Kırşehir’de FETÖ’den hükümlü şüpheli bodrum katında yakalandı | Video 00:41
Kırşehir’de FETÖ'den hükümlü şüpheli bodrum katında yakalandı | Video 23.10.2025 | 14:04
Drift yaparken kameralara yakalanan araç trafikten men edildi | Video 00:15
Drift yaparken kameralara yakalanan araç trafikten men edildi | Video 23.10.2025 | 13:13
Sancaktepe’de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı | Video 01:22
Sancaktepe’de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı | Video 23.10.2025 | 13:13
Sancaktepe’de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı 01:23
Sancaktepe’de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı 23.10.2025 | 12:32
Motosikletli saldırganlar iş yerine tüfekle 3 el ateş açıp kaçtı | Video 01:36
Motosikletli saldırganlar iş yerine tüfekle 3 el ateş açıp kaçtı | Video 23.10.2025 | 12:00
Sancaktepe’de kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü | Video 02:04
Sancaktepe’de kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü | Video 23.10.2025 | 11:11
Cani kayınpeder, damadını ve 2 akrabasını öldürdü! | Video 02:04
Cani kayınpeder, damadını ve 2 akrabasını öldürdü! | Video 23.10.2025 | 11:01
100 gram altınla kayıplara karışan gençten haber alınamıyor | Video 03:03
100 gram altınla kayıplara karışan gençten haber alınamıyor | Video 23.10.2025 | 10:58
Gökçeada’da sel! Araçlar ve evler sular altında kaldı, toprak kayması yolları kapattı | Video 02:59
Gökçeada'da sel! Araçlar ve evler sular altında kaldı, toprak kayması yolları kapattı | Video 23.10.2025 | 10:31
Otomobildeki sır ölümden ’yasak ilişki’ çıktı: Oğul ve dayı tutuklandı | Video 01:54
Otomobildeki sır ölümden 'yasak ilişki' çıktı: Oğul ve dayı tutuklandı | Video 23.10.2025 | 10:31
Silahlı saldırı sonrasında kask ve silahını düşürmüştü, yakalanıp tutuklandı | Video 01:52
Silahlı saldırı sonrasında kask ve silahını düşürmüştü, yakalanıp tutuklandı | Video 23.10.2025 | 10:13
Eyüpsultan’da bir okulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü: 4 yaralı | Video 02:32
Eyüpsultan’da bir okulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü: 4 yaralı | Video 23.10.2025 | 09:50
Ankara’da akaryakıt istasyonunda çalışanlarının darp edilme anları güvenlik kamerasında | Video 04:05
Ankara’da akaryakıt istasyonunda çalışanlarının darp edilme anları güvenlik kamerasında | Video 23.10.2025 | 09:06
Sokakta ağızlıksız gezdirilen ’Rottweiler’ cinsi köpek dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 03:50
Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 23.10.2025 | 09:05
Eski eşinin yaşadığı binaya yanıcı madde atıp kaçtı: 3’ü ağır 7 yaralı | Video 05:07
Eski eşinin yaşadığı binaya yanıcı madde atıp kaçtı: 3’ü ağır 7 yaralı | Video 23.10.2025 | 09:05
Gazeteciye tepki gösteren alkollü sürücüye baba azarı | Video 01:19
Gazeteciye tepki gösteren alkollü sürücüye baba azarı | Video 23.10.2025 | 09:04
Sokakta ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı | Video 03:50
Sokakta ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı | Video 23.10.2025 | 09:04
Şerit ihlali 7 aracı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 02:53
Şerit ihlali 7 aracı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 23.10.2025 | 09:04
Türkiye’den Almanya’ya giden genç, gözyaşlarıyla anlattı: Olmuyor, dönmek istiyorum | Video 01:55
Türkiye'den Almanya'ya giden genç, gözyaşlarıyla anlattı: "Olmuyor, dönmek istiyorum" | Video 22.10.2025 | 16:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY