Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti! | Video
23.10.2025 | 14:45
Zeytinburnu’nda çıkan kavgada bıçaklanan 3 gençten biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 2 gencin hastanedeki tedavilerine devam edilirken, kavgada yaralanan gençlerin yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
A.D., isimli genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 gencin bıçaklandıktan sonra yere düştüğü anlar yer alıyor. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
YARALI GENÇLERE YAPTIĞI İLK MÜDAHALEYİ ANLATTI
Emirhan Alataş isimli vatandaş, "Dün burada bir olay yaşadık. İki tane genç arkadaşımız, yukarıdaki mahallede kavga yaşamış. Sonra bıçaklanıp yaralı bir şekilde buraya gelmiş. Biz ilk başta ne olduğunu anlayamadık. Yakınlaşıp baktık. Kan gördük, ilk olarak dükkanın içine girip havlu getirdim. Havluyu getirdim o şekil baskı yaptık. Bir tanesinin durumu baya kötüydü" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:33
Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti! | Video 23.10.2025 | 14:45
00:41
Kırşehir’de FETÖ'den hükümlü şüpheli bodrum katında yakalandı | Video 23.10.2025 | 14:04
00:15
Drift yaparken kameralara yakalanan araç trafikten men edildi | Video 23.10.2025 | 13:13
01:22
Sancaktepe’de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı | Video 23.10.2025 | 13:13
01:23
Sancaktepe’de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı 23.10.2025 | 12:32
01:36
Motosikletli saldırganlar iş yerine tüfekle 3 el ateş açıp kaçtı | Video 23.10.2025 | 12:00
02:04
Sancaktepe’de kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü | Video 23.10.2025 | 11:11
02:04
Cani kayınpeder, damadını ve 2 akrabasını öldürdü! | Video 23.10.2025 | 11:01
03:03
100 gram altınla kayıplara karışan gençten haber alınamıyor | Video 23.10.2025 | 10:58
02:59
01:54
01:52
02:32
Eyüpsultan’da bir okulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü: 4 yaralı | Video 23.10.2025 | 09:50
04:05
03:50
05:07
01:19
Gazeteciye tepki gösteren alkollü sürücüye baba azarı | Video 23.10.2025 | 09:04
03:50
Sokakta ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı | Video 23.10.2025 | 09:04
02:53
Şerit ihlali 7 aracı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 23.10.2025 | 09:04