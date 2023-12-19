Zeytinburnu'nda feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video
Zeytinburnu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, iki otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kaza sonrası kaçan araç sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, kazaya karışan otomobil sürücülerini tespit etmek için çalışma başlattı.
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