Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video
Zeytinburnu'nda bir eve yapılan operasyonda yaklaşık 11 kilogram mariuhana ile yaklaşık 1 kilogram kokain ele geçirilirken, biri kadın 3 şüpheli de gözaltına alındı.
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