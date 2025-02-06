Zeytinburnu'nda yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı | Video 06.02.2025 | 11:02 Zeytinburnu'nda yasa dışı bahis panel sisteminin bulunduğu ve 'finans evi' olarak kullanıldığı tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Zeytinburnu'nda yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin adresleri belirlendi. Evlere yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken çalışmaların devamında aynı sitedeki farklı bir bloktaki bir dairede aynı suçun işlendiği belirlendi. Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Yasa dışı bahis suçu kapsamında panel sistemin bulunduğu ve 'finans evi' olarak kullanıldığı tespit edilen dairelerde yapılan aramalarda 3 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.