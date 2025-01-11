Video Yaşam Zift yüklü kamyon hafif ticari aracın üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti | Video
Zift yüklü kamyon hafif ticari aracın üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti | Video

Zift yüklü kamyon hafif ticari aracın üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti | Video

11.01.2025 | 15:09

Ankara'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, içerisinde Mamak Belediyesi işçilerinin bulunduğu otomobili altına alarak metrelerce sürükledi. Ezilen araçtaki üç çalışan hayatını kaybederken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara'nın Mamak İlçesi Yukarı İmrahor Mahallesi İmrahor caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yaver Erdağı idaresindeki zift yüklü kamyon, virajı aldığı esnada Mamak Belediyesi'ne ait Ese Güner yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Ticari araç içerisinde bulunan 3 kişiyle birlikte sürüklenerek devrildi.

Kamyonun kasasında bulunan ziftin bir bölümü kamyonetin üzerine devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mamak Belediyesi personeli Emre Soylu ile Mustafa Ali Köksal, olay yerinde, ağır yaralanan sürücü Ese Güner de hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Yaver Erdağı, polis tarafından gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zift yüklü kamyon hafif ticari aracın üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 02:11
Zift yüklü kamyon hafif ticari aracın üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 11.01.2025 | 15:09
Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı | Video 11.01.2025 | 14:59
Tunceli’de dolandırıcılara yönelik operasyon: 4 tutuklama | Video 00:10
Tunceli'de dolandırıcılara yönelik operasyon: 4 tutuklama | Video 11.01.2025 | 14:52
Hurda deposunda yangın: Simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 00:59
Hurda deposunda yangın: Simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 11.01.2025 | 14:51
Sarıyer’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü otomobile çarptı: 3 yaralı | Video 01:41
Sarıyer’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü otomobile çarptı: 3 yaralı | Video 11.01.2025 | 13:37
Küçükçekmece’de cadde ortasında silahlı saldırı yapan motosikletli şahıslar kamerada | Video 01:34
Küçükçekmece’de cadde ortasında silahlı saldırı yapan motosikletli şahıslar kamerada | Video 11.01.2025 | 13:18
Küçükçekmece’de 171 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı | Video 00:08
Küçükçekmece’de 171 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı | Video 11.01.2025 | 12:50
Kasiyer kızı depoda korkuttu, kasadan 200 bin lira gasbetti! Maskeli gaspçı marketin eski çalışanı çıktı | Video 00:33
Kasiyer kızı depoda korkuttu, kasadan 200 bin lira gasbetti! Maskeli gaspçı marketin eski çalışanı çıktı | Video 11.01.2025 | 12:02
Beylikdüzü’nde E-5’te kaza, makaslayan tır yolu kapattı | Video 01:27
Beylikdüzü'nde E-5'te kaza, makaslayan tır yolu kapattı | Video 11.01.2025 | 11:34
Batman’da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon: 7 şahıs yakalandı | Video 00:26
Batman'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon: 7 şahıs yakalandı | Video 11.01.2025 | 11:34
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:56
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 11.01.2025 | 11:34
1 yıl önce kayboldu: Kafatası olayı aydınlattı! | Video 03:16
1 yıl önce kayboldu: Kafatası olayı aydınlattı! | Video 11.01.2025 | 11:32
İzmir’de apartmanlara girip beğendiği ayakkabıları valize koyan hırsız yakalandı | Video 00:43
İzmir’de apartmanlara girip beğendiği ayakkabıları valize koyan hırsız yakalandı | Video 11.01.2025 | 11:15
Otizmli genç dakikalarca şiddet görmüştü! Olayın perde arkası pes dedirtti! Kulüp müdürü olanlara göz yummuş... | Video 00:38
Otizmli genç dakikalarca şiddet görmüştü! Olayın perde arkası pes dedirtti! Kulüp müdürü olanlara göz yummuş... | Video 11.01.2025 | 10:25
Adana’da silah ve mühimmat ticareti operasyonu | Video 01:34
Adana'da silah ve mühimmat ticareti operasyonu | Video 11.01.2025 | 10:03
Ankara’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı | Video 00:35
Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı | Video 11.01.2025 | 09:46
Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye katlandı! Feci kaza kamerada | Video 01:32
Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye katlandı! Feci kaza kamerada | Video 11.01.2025 | 09:14
Esenyurt’ta seyir halindeki araca silahlı saldırı | Video 02:40
Esenyurt’ta seyir halindeki araca silahlı saldırı | Video 11.01.2025 | 09:14
Türkülere konu olan telli turnalar Erzincan’da görüntülendi | Video 01:05
Türkülere konu olan telli turnalar Erzincan’da görüntülendi | Video 11.01.2025 | 09:13
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 01:39
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 10.01.2025 | 16:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA