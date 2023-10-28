Zonguldak’ta alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video
Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Meziroğlu mevkinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Çarpışmanın etkisi ile iki araç da yola savruldu. Karayolu trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü E.Ç ile yolcu olarak bulunan H.Ç., S.Ç. ve Y.Ç yaralandı. Yaralıları sağlık ekipleri hızlı bir şekilde ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Alkollü sürücü O.D'yi jandarma ifadesini almak üzere karakola götürürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan alkollü sürücünün ekiplere alkol metreyi üflememekte direnmesinin ardından ikna edilerek üfletildiği ve 1.99 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
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