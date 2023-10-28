Zonguldak’ta alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video 28.10.2023 | 09:47 Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Meziroğlu mevkinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Zonguldak Ankara karayolu Meziroğlu mevkisinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre karayoluna kontrolsüz çıktığı öne sürülen ve yaklaşık 199 promil alkollü olduğu öğrenilen kamyonet sürücüsü O.D, bu sırada Ankara-Zonguldak istikametine seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile iki araç da yola savruldu. Karayolu trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü E.Ç ile yolcu olarak bulunan H.Ç., S.Ç. ve Y.Ç yaralandı. Yaralıları sağlık ekipleri hızlı bir şekilde ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Alkollü sürücü O.D'yi jandarma ifadesini almak üzere karakola götürürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Öte yandan alkollü sürücünün ekiplere alkol metreyi üflememekte direnmesinin ardından ikna edilerek üfletildiği ve 1.99 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.