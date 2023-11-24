Zonguldak’ta batan geminin mürettebatından İsmail Kaptan son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinde hayatını kaybeden İsmail Kaptan son yolculuğuna uğurlandı.
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