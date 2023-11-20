Zonguldak'ta ikiye bölünen gemi görüntülendi | Video

Zonguldak Ereğli'de dün mendireğe çarpan gemi battı. Ekipler, 12 kişilik Türk mürettebatın bulunması için çalışma başlattı. Yine dün limanda ikiye bölünen Kamerun Bayraklı geminin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. 13 personelin tahliye anları objektiflere böyle yansıdı.