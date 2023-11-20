Video Yaşam Zonguldak'ta ikiye bölünen gemi görüntülendi | Video
Zonguldak'ta ikiye bölünen gemi görüntülendi | Video

Zonguldak'ta ikiye bölünen gemi görüntülendi | Video

20.11.2023 | 14:01

Zonguldak Ereğli'de dün mendireğe çarpan gemi battı. Ekipler, 12 kişilik Türk mürettebatın bulunması için çalışma başlattı. Yine dün limanda ikiye bölünen Kamerun Bayraklı geminin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. 13 personelin tahliye anları objektiflere böyle yansıdı.

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