Zonguldak'ta sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video
Zonguldak'ta etkili olan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sis tabakası dron ile havadan da görüntülendi.
Görüntülerde, sisin Zonguldak'ın doğal güzelliklerini öne çıkardığı gözlendi. Zonguldak'ta sisin oluşturduğu manzaralar, şehrin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
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