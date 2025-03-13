Video Zembilli Zembilli 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Torun geliyor!" | Video
Zembilli 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Zembilli 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Torun geliyor!" | Video

13.03.2025 | 10:54

Zembilli 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

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Tüm kasabalı el birliğiyle yangını söndürmeye çalışsa da Adem'in dükkânı alevlere teslim olur. Mafya babasının kızı Didem ise sevgilisiyle kaçarken, Tarık'ın Erol'a vereceği paraları da yanına alır. Adem, yangın gecesi Mesut'un gördüğü adamın peşine düşer. Adem'i büyük bir tehlike beklemektedir. İlyas, Esma'nın evlilik kararından vazgeçmesini hazmedemez. Necip, Vahit ve Şükran'ın evlilik kararını duyunca Vahit'in imamlık hayallerini suya düşürecek bir hamlede bulunur. Bekir ve Refik, Kadir'in yeni evine iftara giderler. Tamir edilecek yerler için kolları sıvarlar, fakat beceriksizlikleri yüzünden evi su basar. Nuran ve Kadir ise büyük bir yanlış anlaşılmanın içine düşerler.

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