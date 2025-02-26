GOL | Trabzonspor 5-2 Ç.Rizespor
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Ç.Rizespor, 89. dakikada Casper Hojer’in attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 5-2’ye getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
GOL | MKE Ankaragücü 0-1 Corendon Alanyaspor 26.02.2025 | 23:15
02:39
GOL | MKE Ankaragücü 1-1 Corendon Alanyaspor 26.02.2025 | 23:15
01:44
GOL | Fatih Karagümrük 1-2 İskenderunspor 26.02.2025 | 22:42
00:23
GOL | Fatih Karagümrük 0-2 İskenderunspor 26.02.2025 | 22:42
00:48
GOL | Fatih Karagümrük 0-1 İskenderunspor 26.02.2025 | 22:42
01:27
GOL | Trabzonspor 5-2 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:29
01:35
GOL | Trabzonspor 5-1 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:24
01:10
GOL | Trabzonspor 1-0 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:16
01:08
GOL | Trabzonspor 2-0 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:16
01:03
GOL | Trabzonspor 3-0 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:15
02:42
GOL | Trabzonspor 4-0 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:15
01:55
GOL | Trabzonspor 4-1 Ç.Rizespor 26.02.2025 | 22:12
03:21
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06:07
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GOL | Sivasspor 0-1 Bodrum FK 25.02.2025 | 17:33
01:04
GOL | Onvo Antalyaspor 1-2 Beşiktaş 25.02.2025 | 16:49
01:16
GOL | Onvo Antalyaspor 1-1 Beşiktaş 25.02.2025 | 16:37
01:30
GOL | Onvo Antalyaspor 0-1 Beşiktaş 25.02.2025 | 15:21
01:14
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