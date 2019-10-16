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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm tek parça izle EDHO son bölüm full izle

ATV’de ekranların reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. Bölümü bu akşam yayınlandı. Yeni sezonda da izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde yaşananlar merak konusu olurken, dizinin takipçileri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 143.yeni bölüm tamamını izleyebilir, yeni bölüm ile ilgili detayları okuyabilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. Bölüm izle Yeni bölüm izle

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır. Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır. Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır. En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır. Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.

Eşkıya son bölüm izle

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