Kimse Bilmez 22. Bölüm (17 Kasım 2019 Pazar) Fragmanı yayınlandı izle! Ağlatan veda...
Kimse Bilmez'in 17 Kasım 2019 Pazar akşamı yayınlanacak 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez 22.Bölüm'de ağlatan veda... "Kızım sana emanet!"
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