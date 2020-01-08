Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Berkan Reşorlu, ‘’İyi huylu prostat büyümesi nedir, nasıl tedavi edilir?’’ konusu hakkında merak edilenleri anlattı. İyi huylu prostat büyümesi, prostat dokusunun büyüyerek idrar torbasının çıkışını tıkamasıyla oluşan, sık görülen bir hastalıktır. 50-70 yaş arası erkeklerin yarısından fazlasında; 70 yaş üzerindeki erkeklerin ise neredeyse yüzde 90’nında görülmektedir...