İyi huylu prostat büyümesi nedir, nasıl tedavi edilir?
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Berkan Reşorlu, ‘’İyi huylu prostat büyümesi nedir, nasıl tedavi edilir?’’ konusu hakkında merak edilenleri anlattı. İyi huylu prostat büyümesi, prostat dokusunun büyüyerek idrar torbasının çıkışını tıkamasıyla oluşan, sık görülen bir hastalıktır. 50-70 yaş arası erkeklerin yarısından fazlasında; 70 yaş üzerindeki erkeklerin ise neredeyse yüzde 90’nında görülmektedir...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:16
Tüp bebek tedavisinde taze mi yoksa dondurulmuş embriyo transferi mi? 08.01.2020 | 11:59
01:48
Tüm testler normal ancak çocuk sahibi olamıyorum neden? 08.01.2020 | 11:59
04:41
Çocuklarda alt ıslatma problemi 08.01.2020 | 11:59
03:28
İyi huylu prostat büyümesi nedir, nasıl tedavi edilir? 08.01.2020 | 11:59
15:45
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez uzun süre açlık diyetlerine isyan etti 07.01.2020 | 10:17
01:37
01:20
01:37
01:51
Derin Ven Trombozu tanısı nasıl konur? 16.12.2019 | 10:43
02:05
Derin Ven Trombozu tedavisi nasıl yapılır? Derin Ven Trombozu nedir? 16.12.2019 | 10:43
00:35
00:47
Karın germe nedir? (Abdominoplasti) Karın germe operasyonu nasıl yapılır? 16.12.2019 | 10:42
00:52
Çikolata kisti erken fark edilirse önüne geçilebilinir mi? 16.12.2019 | 10:42
01:04
02:13
Kalp romatizması nedir? 13.12.2019 | 11:24
00:54
Kalp damar hastalığı tespit edildikten sonraki süreç nasıl işler? 13.12.2019 | 12:10
02:57
Kalp damar hastalığı teşhisi almış kişiler tedavisini nasıl yönlendirmeli? 13.12.2019 | 11:24
02:15
İleri yaştaki hastalarda atriyal fibrilasyon (ritim bozukluğu) nedir? 13.12.2019 | 11:24
01:23
Gebelik döneminde kalp sağlığı 13.12.2019 | 11:24
00:59
Çarpıntı sonrası izlenecek yöntemler 13.12.2019 | 11:24