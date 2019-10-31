Sen Anlat Karadeniz 63. Bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes, doğururken Tahir'i çılgına çeviren şok olay...

Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölümde Nefes, Tahir'in kızını doğurmaya giderken yolda yaşanan şok olay bütün planları altüst etti! Tahir, Nefes'i doğuma yetiştirmeye çalışırken yaşadığı talihsiz olay yüzünden çılgına döndü! (6 Kasım 2019 Çarşamba) İşte Sen Anlat Karadeniz 63. Bölüm'de yaşanan o şok olay...