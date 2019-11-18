Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz...

Dünya spor tarihinde; kırılması imkansız halter rekorlarıyla birçok başarıya imza atan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İşte ölüm yıldönümünde; rahmetle ve dualarla andığımız Cep Herkülü olarak bilinen Naim Süleymanoğlu'nun hayatı ve halen kırılamayan o rekorları...