Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz...
Dünya spor tarihinde; kırılması imkansız halter rekorlarıyla birçok başarıya imza atan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İşte ölüm yıldönümünde; rahmetle ve dualarla andığımız Cep Herkülü olarak bilinen Naim Süleymanoğlu'nun hayatı ve halen kırılamayan o rekorları...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz... 18.11.2019 | 10:13
03:05
Andora: 0 - Türkiye: 2 Maç özeti tüm goller (18 Kasım Pazar) 18.11.2019 | 09:31
09:14
Milliler Andorra ile maçın oynanacağı stada hareket etti 17.11.2019 | 21:53
01:57
Kırmızı kartı gördü, hakeme saldırdı 17.11.2019 | 18:31
00:48
Amatör maçta çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı 17.11.2019 | 15:05
01:18
10:20
Falcao ne zaman dönüyor? (16 Kasım 2019 Cumartesi) 16.11.2019 | 14:58
10:08
İşte EURO 2020'ye katılması kesinleşen Milli Takım'ın başarısının sebebi! 16.11.2019 | 11:29
00:56
Fenerbahçe'de iç transfer mesaisi 15.11.2019 | 15:52
10:26
Radamel Falcao'dan geri dönüş açıklaması! (15 Kasım 2019 Cuma) 15.11.2019 | 12:17
01:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı 15.11.2019 | 11:32
11:09
Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'tan flaş açıklamalar! (15 Kasım 2019 Cuma) 15.11.2019 | 11:06
10:59
Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar! 15.11.2019 | 10:58
10:11
Turgay Demir, sevincinden yerinde duramadı! 15.11.2019 | 10:58
10:17
10:17
Maç sonu Şenol Güneş ve futbolculardan A Spor'a özel açıklamalar 15.11.2019 | 02:04
18:58
Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu 15.11.2019 | 02:02
10:23
Başkan Erdoğan, stattan mutlu ayrıldı 15.11.2019 | 02:02
00:37
Bakan Albayrak'tan Milli Takım paylaşımı 14.11.2019 | 23:37
00:10
İşte Türkiye'nin kader anı! Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış 14.11.2019 | 23:36