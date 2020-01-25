Elazığ depremini haber alan Haluk Levent, konserini böyle yarıda kesti!
Elazığ depremini haber alan Haluk Levent, konserini yarıda keserek depremde vefat edenler için başsağlığı diledi.
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