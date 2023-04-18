Giriş Tarihi: 18.4.2023 12:41Son Güncelleme: 18.4.2023 12:41
1 2 3 Derece Memurlar Kimlerdir? Memurluk Dereceleri Nelerdir, Kademe Nasıl İlerler?
Memurlar ayrıldıkları sınıflar üzerinden değerlendirilirler. 1 2 3 derece memurlar kimlerdir, dediğimizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memur dereceleri, memurların maaş ve kademelerine göre değiştiğini öğreniriz. Memurda derece kademe nasıl ilerler ve neye göre belirlenir, sorusuna eğitim durumuna göre değişiklik gösterebileceği yanıtını veririz. Memurluk dereceleri nelerdir dediğimizde yüksek öğrenim görenlerin 9. Dereceden başlayacağını öğreniriz.
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Memurlar için kadro sınıfları, kadro dereceleri belirlemeleri DPB ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. 1 2 3 derece memurlar kimlerdir, dediğimizde her yıl 1 kademe atlandığını öğreniriz. Memurda derece kademe nasıl ilerler, dediğimizde ise 3 kademe alnınca derece ilerlendiğini görürüz. Neye göre belirlenir, sorusuna eğitim sırasına göre belirlenir yanıtını veririz. Memurluk dereceleri nelerdir dediğimizde eğitim durumuna göre değiştiğini öğreniriz.
1 2 3 Derece Memurlar Kimlerdir?
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır. Bunun dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.
Derece ilerlemesi; memurun bulunduğu hizmet sınıfı içinde bir üst dereceye geçmesidir. Memurların derece yükselmesinin şartları DMK m.68'de düzenlenmiştir. Söz konusu madde, memurların iki şekilde derece yükselmesini öngörmektedir. (A) bendinde olağan, (B) bendinde olağan dışı derece yükselmesi düzenlenmiştir.
Memurluk Dereceleri Nelerdir?
Tüm devlet kurumları için farklı olacak şekilde kadro sınıfları, kadro dereceleri, bu kadrolarda çalışacak kişilerin sayısı, memurların unvanları ve tüm kadrolarda kaçar kişinin çalışması gerektiği, derece ve kadro belirlemeleri DPB ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Memurluk dereceleri hesaplanırken dikkat edilmesi gereken kuralları şu şekilde sıralayabiliriz:
Hangi okullardan mezun olduğu,
İşe başlanan tarih ve derece
Mevcut kademe ve tarih
Memurun lise eğitimi sırasında hazırlık sınıfı okuyup okumadığı
Takla sicilinin olup olmadığı
657 sayılı kanuna göre bir yıla kadar ücretsiz izin yapıp yapmadığı (askerlik hariç)
Şimdiki memurluğundan önce başka bir kurumda ve sınıfta memurluk deneyiminin olup olmaması
Memurlukta Kademe Nasıl İlerler?
Öğrenim durumuna göre memurluğa başlayanların derece ve kademeleri, aynı zamanda yükselebilecekleri derece ve kademeleri şu şekilde sıralayabiliriz:
İlkokulu bitirenlerin giriş derecesi 15, giriş kademesi 1, yükselebilecek derecesi 7, yükselebilecek kademe son kademedir.
Ortaokulu bitirenlerin giriş derecesi 14, giriş kademesi 2, yükselebilecek derecesi 5, yükselebilecek kademe son kademedir.
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 14, giriş kademesi 3, yükselebilecek derecesi 5, yükselebilecek kademe son kademedir.
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 13, giriş kademesi 1, yükselebilecek derecesi 4, yükselebilecek kademe son kademedir.
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 13, giriş kademesi 2, yükselebilecek derecesi 4, yükselebilecek kademe son kademedir.
Liseyi bitirenlerin giriş derecesi 13, giriş kademesi 3, yükselebilecek derecesi 3, yükselebilecek kademe son kademedir.
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 12, giriş kademesi 2, yükselebilecek derecesi 3, yükselebilecek kademe son kademedir.
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 11, giriş kademesi 1, yükselebilecek derecesi 2, yükselebilecek kademe son kademedir.
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 10, giriş kademesi 1, yükselebilecek derecesi 2, yükselebilecek kademe son kademedir.
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 10, giriş kademesi 2, yükselebilecek derecesi 2, yükselebilecek kademe son kademedir.
2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 10, giriş kademesi 2, yükselebilecek derecesi 1, yükselebilecek kademe son kademedir.
3 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 10, giriş kademesi 3, yükselebilecek derecesi 1, yükselebilecek kademe son kademedir.
4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 9, giriş kademesi 1, yükselebilecek derecesi 1, yükselebilecek kademe son kademedir.
5 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 9, giriş kademesi 2, yükselebilecek derecesi 1, yükselebilecek kademe son kademedir.
6 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 9, giriş kademesi 3, yükselebilecek derecesi 1, yükselebilecek kademe son kademedir.