1 ay sonra anne olacaktı

Anadolu otoyolunun Sakarya geçişinde, Anneler Günü'nün ilk saatlerinde, emniyet şeridine çektikleri TIR'ın patlayan lastiğini kontrol eden Hüseyin ve Sevgi Özdemir çiftinin, başka bir TIR'ın çarpması sonucu öldüğü kazadan dram çıktı. Bir yıl önce evlenen Özdemir çiftinin, Düzce'de yaşarken, 6 ay önce Giresun'a taşındığı belirlendi. 8 aylık hamile olan Sevgi Özdemir'in (26), İstanbul'daki akrabalarını ziyaret etmek için eşi Hüseyin Özdemir'in (39) kullandığı araca bindiği ve kazanın da İstanbul'a giderken olduğu öğrenildi. Çift memleketleri Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan araç takla attı. Hızlı tren köprüsünün ayağına çarparak duran aracın sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 1 yaralı hastaneye kaldırıldı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, dün sabah Veysi Yılmaz'ın kullandığı ticari araç, C.Ü.'nün kullandığı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Veysi Yılmaz ile bir yaşındaki Asena Adlı ve Müjde Adlı'nın (24) öldüğü kazada, diğer sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı.