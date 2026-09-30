1 günlük bebeği boğarak öldürdüler

Kars
'ta H.K. doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte taburcu oldu. Bir süre sonra takip amacıyla H.K.'ya ulaşan hastane yetkilileri, annenin 'Bebek öldü, defnettik' cevabı üzerine durumu savcılığa bildirdi. Olaya ilişkin başlatılan adli soruşturma kapsamında bebeğin annesi H.K.'nın, eşiyle yaklaşık 1.5 yıldır boşanma sürecinde olduğu ve katledilen bebeğin gayri meşru olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Talihsiz bebeğin gömüldüğü mezar açılarak otopsi yapıldı. İlk incelemelerde, henüz bir günlük olan bebeğin ağzına peçete tıkılarak nefessiz bırakılmak suretiyle vahşice katledildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan anne H.K., anneanne B.E. tutuklandı.