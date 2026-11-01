Haberler Yaşam Haberleri 1 Kasım 2026 Şans Topu Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Giriş Tarihi: 1.11.2026 18:31

1 Kasım 2026 Şans Topu Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 1 Kasım 2026 Şans Topu çekilişi için ekran başında yerler alındı. Şans oyunu tutkunları çekiliş saatine kilitlenirken şanslı numaraların belirlenmesinin ardından bilet sorgulama işlemleri internet üzerinden kolayca yapılabilecek. MP TV canlı yayınıyla gerçekleşecek çekiliş sonrası kazanan ikramiyeler ve sonuçlar erişime açılacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
1 Kasım 2026 Şans Topu Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
  • ABONE OL

Haftanın son çekiliş gününde talihlilerini arayan Şans Topu'nda şanslı rakamlar gündemde.. Sisal Şans bünyesinde noter huzurunda yapılacak organizasyon tamamlandığında, kazandıran numaralar ile ikramiye dağılım tablosu yayınlanacak. Bilet sahipleri, MP İdaresi dijital platformları kanalıyla kuponlarını hızlıca doğrulatıp kazanç durumlarını inceleyebilecek.

1 KASIM 2026 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi, akşam saat 20:00 itibarıyla başlayacaktır. Çekiliş heyecanı, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve resmi internet adresi üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek. Yaklaşık 10-15 dakika süren numara belirleme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kazandıran 5+1 kombinasyon güncellenecektir.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin sona ermesinin ardından bilet sahipleri, sitenin "Şans Topu Sonuçları" sekmesine girerek ellerindeki kupon numarasını yazabilir veya çekilen şanslı numaralarla kendi biletlerini manuel olarak karşılaştırabilirler.

Şans Topu Çekilişi Bilet Sorgulama Motoru için tıklayınız.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ŞANS TOPU KURALLARI: 5+1 İKRAMİYE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Şans Topu oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden seçim yapılması esasına dayanır. Oyuncular ilk kümeden 1-34 arası sayılardan 5 tane, ikinci kümeden ise 1-14 arası sayılardan 1 tane (artı numara) seçerler. En büyük ikramiye olan 5+1 kategorisinin yanı sıra 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de ikramiye kazanmaya hak kazanır. Çekilişte bilinen derece arttıkça kazanılan tutar da doğru orantılı olarak yükselir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
1 Kasım 2026 Şans Topu Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA