1 Kasım 2026 Şans Topu Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Haftanın son çekiliş gününde talihlilerini arayan Şans Topu'nda şanslı rakamlar gündemde.. Sisal Şans bünyesinde noter huzurunda yapılacak organizasyon tamamlandığında, kazandıran numaralar ile ikramiye dağılım tablosu yayınlanacak. Bilet sahipleri, MP İdaresi dijital platformları kanalıyla kuponlarını hızlıca doğrulatıp kazanç durumlarını inceleyebilecek.
1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi, akşam saat 20:00 itibarıyla başlayacaktır. Çekiliş heyecanı, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve resmi internet adresi üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek. Yaklaşık 10-15 dakika süren numara belirleme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kazandıran 5+1 kombinasyon güncellenecektir.
Çekilişin sona ermesinin ardından bilet sahipleri, sitenin "Şans Topu Sonuçları" sekmesine girerek ellerindeki kupon numarasını yazabilir veya çekilen şanslı numaralarla kendi biletlerini manuel olarak karşılaştırabilirler.
Şans Topu Çekilişi Bilet Sorgulama Motoru için tıklayınız.
Şans Topu oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden seçim yapılması esasına dayanır. Oyuncular ilk kümeden 1-34 arası sayılardan 5 tane, ikinci kümeden ise 1-14 arası sayılardan 1 tane (artı numara) seçerler. En büyük ikramiye olan 5+1 kategorisinin yanı sıra 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de ikramiye kazanmaya hak kazanır. Çekilişte bilinen derece arttıkça kazanılan tutar da doğru orantılı olarak yükselir.