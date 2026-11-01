1 Kasım 2026 Şans Topu Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ŞANS TOPU KURALLARI: 5+1 İKRAMİYE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Şans Topu oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden seçim yapılması esasına dayanır. Oyuncular ilk kümeden 1-34 arası sayılardan 5 tane, ikinci kümeden ise 1-14 arası sayılardan 1 tane (artı numara) seçerler. En büyük ikramiye olan 5+1 kategorisinin yanı sıra 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de ikramiye kazanmaya hak kazanır. Çekilişte bilinen derece arttıkça kazanılan tutar da doğru orantılı olarak yükselir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör