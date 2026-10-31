1 Kasım İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? 1 Kasım kapalı yollar listesi!

1 KASIM AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Saat 06.00'dan itibaren kapanacak başlıca yollar ve bağlantılar şöyle:

Barbaros Bulvarı'nın ilgili bölümleri ve D-100 kuzey katılımı

Balmumcu tünel girişi ve Balmumcu Kavşağı

Çırağan Caddesi

Dolmabahçe Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi

Necatibey Caddesi

Dolmabahçe Gazhane Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Tersane Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Reşadiye Caddesi

Kennedy Caddesi

Rauf Orbay Caddesi

Ankara Caddesi

Alemdar Caddesi

Divanyolu Caddesi

Ahırkapı Caddesi

Genç Osman Caddesi

Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi

Namık Kemal Caddesi

Aksakal Sokağı

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi

Beşiktaş Meydanı, Kabataş, Fındıklı, Salı Pazarı, Tophane ve Karaköy Meydanı çevresindeki geçişler de kısıtlamalardan etkilenecek. Ayrıca Yıldız, Serencebey, Ortaköy dönüşleri, Perşembe Pazarı bağlantıları, Bankalar Caddesi girişi ve Şişhane çevresindeki bazı sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Tarihi yarımadada ise Sultanahmet ve çevresindeki yollar, yarışın bitiş bölgesinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında kapalı tutulacak.