1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, metro-metrobüs-otobüsler bedava mı? 1 ve 19 Mayıs toplu taşıma kararı Resmi Gazete’de!

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Resmi Gazete kararı 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerini kapsıyor. Buna göre 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı da ücretsiz ulaşımın olacağı günler arasında olacak.