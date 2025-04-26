1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, metro-metrobüs-otobüsler bedava mı? 1 ve 19 Mayıs toplu taşıma kararı Resmi Gazete’de!

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Resmi tatil günlerinde şehir içinde ulaşımdan yararlanmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi olacak?
1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle resmi tatil kapsamında. 1 günlük resmi tatilde toplu ulaşım ücretsiz olacak. Vatandaşlar ücret ödemeden şehir içi toplu taşımayı kullanacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 1 Mayıs 2025 Perşembe ve 19 Mayıs 2025 Pazartesi günlerinde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.