Haberler Yaşam Haberleri 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, metro-metrobüs-otobüsler bedava mı? 1 ve 19 Mayıs toplu taşıma kararı Resmi Gazete'de!
Giriş Tarihi: 26.4.2025 12:22

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, metro-metrobüs-otobüsler bedava mı? 1 ve 19 Mayıs toplu taşıma kararı Resmi Gazete'de!

Bayramlarda yapılan ücretsiz toplu ulaşım uygulaması 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihleri öncesinde vatandaşların gündemindeki yerini aldı. 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu bu tarihte plan yapanlar için gündemdeki yerini aldı. Bu tarihleri kutlamalara katılmak veya tatil olarak değerlendirmek isteyenler için Resmi Gazete'de karar yayımlandı. Peki, 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, Marmaray, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, metro-metrobüs-otobüsler bedava mı? 1 ve 19 Mayıs toplu taşıma kararı Resmi Gazete’de!

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Resmi tatil günlerinde şehir içinde ulaşımdan yararlanmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi olacak?

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle resmi tatil kapsamında. 1 günlük resmi tatilde toplu ulaşım ücretsiz olacak. Vatandaşlar ücret ödemeden şehir içi toplu taşımayı kullanacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Resmi Gazete kararı 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerini kapsıyor. Buna göre 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı da ücretsiz ulaşımın olacağı günler arasında olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 1 Mayıs 2025 Perşembe ve 19 Mayıs 2025 Pazartesi günlerinde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

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1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, metro-metrobüs-otobüsler bedava mı? 1 ve 19 Mayıs toplu taşıma kararı Resmi Gazete'de!
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