1 milyar dolarlık vurgunda yeni detaylar: Saadet zincirini ihraç etmişler

Yabancı bir saadet zincirinden uyarlanan ve 4 yılda 40 bin kişiden toplam 1 milyar dolar vurgun yapan 'Smart Trade Coin' adlı saadet zincirinin projeyi adeta ihraç ederek yabancı bir ülkeye sattığı, burada da 30 bin üye sayısına ulaştığı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı yeni bilgilere göre, örgüt bununla da yetinmedi.Örgütün lideri Çiğdem Karaca ile birlikte hareket eden FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek'in, bu sistemin kapanmasının ardından yeni bir oluşuma gittiği belirlendi. Örgütün, kadrosunu koruyarak "Sterakk" adlı bir projeyle kripto borsasına girdiği ve 6 bin üye sayısına ulaştığı öğrenildi. Tanıtım programlarında özellikle konuşmacı olarak Demirlek'in yer aldığı ve "Zarar etme olasılığınız yok" gibi sözlerle insanları ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıMASAK, organize suç örgütünün suçtan elde ettiği gelirleri raporlayarak 1 milyar Türk Lirası değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına el konulmasını sağladı. Yurtdışında gayrimenkullerin yanı sıra başkasının üzerine kayıtlı otellerin olduğu belirlendi. Organize suç örgütü lideri Çiğdem Karaca'nın lüks yaşamı gözler önüne serilirken, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde villalar aldığı ortaya çıktı. O villadan bir tanesinin görüntüsüne SABAH ulaştı.