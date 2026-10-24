1 milyon 278 bin TL’lik vurgun! 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa il merkezinde dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen ve "atıcı evi" olarak nitelendirilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ADRESTEN TELEFON, SIM KART VE TABLET ÇIKTI

Şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Aramalarda, 7 cep telefonu, 8 SIM kart, 3 tablet ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

2 VATANDAŞIN 1 MİLYON 278 BİN TL DOLANDIRILDIĞI BELİRLENDİ

Ele geçirilen suç unsurlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin, Bursa ve Şırnak'ta yaşayan 2 vatandaşı toplam 1 milyon 278 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.