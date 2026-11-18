Uzun süre Gürcistan'da yaşadığı öğrenilen Oğuzhan Kalkan, 2 Kasım'da 1 milyon dolarlık kayıp para meselesini görüşmek üzere İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na indikten sonra tek başına taksiye binen Kalkan, doğrudan Beyoğlu Sütlüce'deki adrese gitti. İstanbul'a gelmesinin ardından ailesini de arayan Kalkan'ın, önemli işleri olduğunu ve bunları halledeceğini söylediği öğrenildi. Ailesine kendisi yeniden arayana kadar kendisini aramamaları yönünde tembihte bulunan Kalkan'ın bu sözleri, cinayetin ardından yaşanan süreci de etkiledi.