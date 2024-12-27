1 Ocak’tan itibaren başlıyor! Aile hekimleri hastanelerden doğrudan tetkik isteyebilecek

MUAYENE RANDEVULARI İÇİN ÖZEL KONTENJAN

Ayrıca, aile hekimlerinin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden alabildiği muayene randevularına ek olarak yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturuldu. Bu hastaların ikinci ve üçüncü basamak muayenelerinde MHRS'den randevu alan hastaya uygulanan işlem basamakları uygulanacak.

Aile hekimleri, kendisine kayıtlı hastasını muayene veya değerlendirmesi sonucunda hastaneye yönlendirilmesine karar verdiğinde kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden sevk veya hekim notu oluşturabilecek. Oluşturulan not bilgisi, hastanedeki hekimler tarafından görüntülenebilecek.

DOKTORLAR, AİLE HEKİMİNE GERİ BİLDİRİM NOTU YAZABİLECEK

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler, aile hekimleri tarafından yönlendirilen hastaları veya doğrudan hastaneye başvuran hastaları değerlendirdikten sonra sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden aile hekimine geri bildirim notu yazabilecek. Aile hekimleri ise bu geri bildirim notlarını kendi sağlık bilgi yönetim sistemi ekranları üzerinden görüntüleyebilecek.