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Giriş Tarihi: 04.11.2026 13:24 Son Güncelleme: 04.11.2026 13:25

1 saatlik yolculuk 90 gün sürdü: Pasifik’te 5 bin 400 km ötede bulundular

Sadece bir saat sürmesi planlanan kısa bir deniz yolculuğu, devasa okyanusun ortasında 90 günlük bir yaşam mücadelesine dönüştü. Arama çalışmaları sonlandırıldıktan aylar sonra gelen bu haber tüm dünyayı nasıl şaşırttı?

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1 saatlik yolculuk 90 gün sürdü: Pasifik’te 5 bin 400 km ötede bulundular
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Mikronezya'da bir saatlik yolculuk için denize açılan tekne, Pasifik'in acımasız akıntılarına teslim oldu. Aramalardan sonuç alınamayınca umutlar kesildi. Ancak aylar sonra binlerce kilometre öteden gelen haber herkesi şaşkına çevirdi.

1 saatlik yolculuk 90 gün sürdü: Pasifik’te 5 bin 400 km ötede bulundular

Bir saatlik yolculuk kabusa dönüştü

Mikronezya'daki Murilo ve Ruo adaları arasında sadece bir saat sürmesi planlanan yolculuk için 30 Temmuz'da denize açılan tekne, aniden bastıran şiddetli fırtınanın ortasında kaldı.

1 saatlik yolculuk 90 gün sürdü: Pasifik’te 5 bin 400 km ötede bulundular

Rüzgarın ve dalgaların etkisiyle kontrolden çıkan küçük tekne, Pasifik Okyanusu'nun ıssız sularına doğru sürüklenmeye başladı. Teknedeki dokuz kişi dev dalgalarla baş başa kaldı.

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1 saatlik yolculuk 90 gün sürdü: Pasifik’te 5 bin 400 km ötede bulundular

Dev arama operasyonu başlatıldı

Kayıp ihbarının ardından ABD Sahil Güvenliği, donanma ve hava kuvvetleri destekli dev bir arama kurtarma operasyonu başlattı. Günlerce süren çalışmalarda binlerce deniz mili karelik alan tarandı.

1 saatlik yolculuk 90 gün sürdü: Pasifik’te 5 bin 400 km ötede bulundular

Havadan ve denizden yapılan yoğun taramalara rağmen tekneden hiçbir iz bulunamadı. Çalışmaların 10. gününde, 25 bin deniz mili alan taranmış olmasına rağmen arama faaliyetleri resmi olarak sonlandırıldı.

1 saatlik yolculuk 90 gün sürdü: Pasifik’te 5 bin 400 km ötede bulundular

Okyanusta 90 günlük mücadele

Arama çalışmaları durdurulsa da teknedekiler okyanusun ortasında hayatta kalmak için amansız bir mücadele verdi. Tam üç ay boyunca akıntıyla birlikte bilinmeze doğru sürüklendiler.

1 saatlik yolculuk 90 gün sürdü: Pasifik’te 5 bin 400 km ötede bulundular

5 bin 400 kilometre katettiler

Küçük tekne, akıntıların etkisiyle kayboldukları noktadan tam 5 bin 400 kilometre uzaklaşarak Kiribati devletine bağlı Fanning Adası yakınlarına kadar ulaştı.

1 saatlik yolculuk 90 gün sürdü: Pasifik’te 5 bin 400 km ötede bulundular

Yerel halk fark etti

Pazar günü Fanning Adası'nda yaşayan yerliler, kıyıya yakın bir noktada sürüklenen tekneyi fark etti. Hemen harekete geçen adalılar, teknedekileri karaya çıkartarak ilk yardımı sağladı.

1 saatlik yolculuk 90 gün sürdü: Pasifik’te 5 bin 400 km ötede bulundular

İkisi çocuk beş kişi sağ kurtarıldı

Karaya çıkarılan teknede ikisi çocuk olmak üzere toplam beş kişinin hayatta olduğu belirlendi. Aylar süren belirsizliğin ardından sağ bulunan kazazedeler adadaki sağlık ekiplerine teslim edildi.

1 saatlik yolculuk 90 gün sürdü: Pasifik’te 5 bin 400 km ötede bulundular

Kayıp dört kişi için bekleyiş sürüyor

Yola çıkan dokuz kişiden beşinin sağ kurtarılması büyük bir sevinç yaratsa da teknede bulunan diğer dört kişiden henüz haber alınamadı. Yetkililer kayıplar için incelemelerini sürdürüyor.

1 saatlik yolculuk 90 gün sürdü: Pasifik’te 5 bin 400 km ötede bulundular

Ailelerine kavuşmak için gün sayıyorlar

Sağlık durumları kontrol altına alınan kazazedelerin daha kapsamlı bir tedavi için Kiritimati Adası'na sevk edilmesi ve ardından ülkelerine nakledilmeleri için diplomatik temaslar başlatıldı.

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1 saatlik yolculuk 90 gün sürdü: Pasifik’te 5 bin 400 km ötede bulundular
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