1 saatlik yolculuk 90 gün sürdü: Pasifik’te 5 bin 400 km ötede bulundular

Mikronezya'daki Murilo ve Ruo adaları arasında sadece bir saat sürmesi planlanan yolculuk için 30 Temmuz'da denize açılan tekne, aniden bastıran şiddetli fırtınanın ortasında kaldı.
Kayıp ihbarının ardından ABD Sahil Güvenliği, donanma ve hava kuvvetleri destekli dev bir arama kurtarma operasyonu başlattı. Günlerce süren çalışmalarda binlerce deniz mili karelik alan tarandı.
Havadan ve denizden yapılan yoğun taramalara rağmen tekneden hiçbir iz bulunamadı. Çalışmaların 10. gününde, 25 bin deniz mili alan taranmış olmasına rağmen arama faaliyetleri resmi olarak sonlandırıldı.
Arama çalışmaları durdurulsa da teknedekiler okyanusun ortasında hayatta kalmak için amansız bir mücadele verdi. Tam üç ay boyunca akıntıyla birlikte bilinmeze doğru sürüklendiler.
Küçük tekne, akıntıların etkisiyle kayboldukları noktadan tam 5 bin 400 kilometre uzaklaşarak Kiribati devletine bağlı Fanning Adası yakınlarına kadar ulaştı.
Pazar günü Fanning Adası'nda yaşayan yerliler, kıyıya yakın bir noktada sürüklenen tekneyi fark etti. Hemen harekete geçen adalılar, teknedekileri karaya çıkartarak ilk yardımı sağladı.
Karaya çıkarılan teknede ikisi çocuk olmak üzere toplam beş kişinin hayatta olduğu belirlendi. Aylar süren belirsizliğin ardından sağ bulunan kazazedeler adadaki sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yola çıkan dokuz kişiden beşinin sağ kurtarılması büyük bir sevinç yaratsa da teknede bulunan diğer dört kişiden henüz haber alınamadı. Yetkililer kayıplar için incelemelerini sürdürüyor.
Sağlık durumları kontrol altına alınan kazazedelerin daha kapsamlı bir tedavi için Kiritimati Adası'na sevk edilmesi ve ardından ülkelerine nakledilmeleri için diplomatik temaslar başlatıldı.