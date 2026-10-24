Haberler Yaşam Haberleri 1 sene önce de kaybolmuştu: Ali’den 4 gündür haber yok!
Giriş Tarihi: 24.10.2026 18:11

1 sene önce de kaybolmuştu: Ali’den 4 gündür haber yok!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 4 gün önce babasının otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra sırra kadem basan 25 yaşındaki Ali Güleşan için çalışma başlatıldı. Öte yandan Güleşan’ın 1 sene önce de kaybolduğu ve Kıbrıs’ta bulunduğu öğrenildi.

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DHA Yaşam
1 sene önce de kaybolmuştu: Ali’den 4 gündür haber yok!
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Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki ailesinin evinden 21 Ekim saat 03.00 sıralarında babasına ait otomobille ayrılan Ali Güleşan'dan bir daha haber alınamadı.

Güleşan'ın kaybolduğu gün otomobille saat 06.00 sıralarında Alanya Balıkçı Hali yakınlarına geldiği ve aracını buraya park ettiği belirlendi. Ailenin kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alınamadı.

Ali Güleşan'ın bulunması için jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. Ali Güleşan'ı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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DAHA ÖNCE DE KAYBOLMUŞTU

Ailesine "Daha iyi bir iş bulacağım" diyerek evden ayrılan daha sonra kendisinden haber alınamayarak kayıp olarak aranan Ali Güleşan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya bağlı Gemi konağı Köyündeki Kanal Garaj'da vatandaşlar tarafından bulunmuştu.

#ALANYA #ANTALYA

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1 sene önce de kaybolmuştu: Ali’den 4 gündür haber yok!
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