1 sene önce de kaybolmuştu: Ali’den 4 gündür haber yok!

Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki ailesinin evinden 21 Ekim saat 03.00 sıralarında babasına ait otomobille ayrılan Ali Güleşan'dan bir daha haber alınamadı.
Güleşan'ın kaybolduğu gün otomobille saat 06.00 sıralarında Alanya Balıkçı Hali yakınlarına geldiği ve aracını buraya park ettiği belirlendi. Ailenin kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alınamadı.
DAHA ÖNCE DE KAYBOLMUŞTU
Ailesine "Daha iyi bir iş bulacağım" diyerek evden ayrılan daha sonra kendisinden haber alınamayarak kayıp olarak aranan Ali Güleşan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya bağlı Gemi konağı Köyündeki Kanal Garaj'da vatandaşlar tarafından bulunmuştu.