1 sene önce de kaybolmuştu: Ali’den 4 gündür haber yok!

DAHA ÖNCE DE KAYBOLMUŞTU

Ailesine "Daha iyi bir iş bulacağım" diyerek evden ayrılan daha sonra kendisinden haber alınamayarak kayıp olarak aranan Ali Güleşan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya bağlı Gemi konağı Köyündeki Kanal Garaj'da vatandaşlar tarafından bulunmuştu.