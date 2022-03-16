10 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI detayları belli oldu: Sağlık Personeli alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacak Tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar tercihlerini, 15-22 Mart tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.