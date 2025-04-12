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Giriş Tarihi: 12.4.2025 22:52 Son Güncelleme: 12.4.2025 23:10

10 gündür kayıptı cesedi bulundu

Bursa’da 10 gündür kayıp olan ayakkabı tamircisi 69 yaşındaki Mehmet Ali Yuca, metruk bir binada ölü olarak bulundu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
10 gündür kayıptı cesedi bulundu

İznik ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır ilçede ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Ali Yuca, 2 Nisan günü evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmemiş, yakınları da kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbar sonrası arama çalışmaları başlatan ekipler tarafından 10 gündür her yerde aranan Mehmet Ali Yuca'nın, akşam saatlerinde metruk bir binada cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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10 gündür kayıptı cesedi bulundu
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