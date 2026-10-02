10 ilde ’TikTok’ operasyonu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmalarında, başta TikTok olmak üzere Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüpheliler tespit edildi.

TEHDİT HAKARET MÜSTEHCENLİK

Şüphelilerin kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları, Türk aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve bu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile 226. maddesinde düzenlenen "Müstehcenlik" suçları kapsamında değerlendirildiği tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Bu kapsamda 1 Ekim 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testler de uygulandı.

ADLİYEYE SEVK OLDULAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinden çıkarılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.