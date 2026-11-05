SON DAKİKA! ’10 Kardeşler’ suç örgütü lideri Metin Büyükdeniz infazında ’kaos’ planına SABAH ulaştı! Otoparkta manken ceset, hemşireye taciz...

"10 Kardeşler" suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz'i saldırıyı gerçekleştirecek olan ikisi Türk, ikisi Rus uyruklu dört kişilik suikast timi, Elche'den kiraladıkları araçla cinayetten haftalar önce Salou kentine geldi. Kentin en işlek ve turistik noktası olan Prat d'en Carbó Caddesi'ni gözlerine kestiren infaz timi, günlerce bölgede kalarak milimetrik bir keşif ve gözetleme hücresi kurdu. Adım adım Büyükdeniz'i izleyen suikastçılar, bölgede adeta bir istihbarat ağı gibi çalışarak saldırı anı için en doğru zamanı beklemeye koyuldu.
BİLİNÇLİ OLARAK 10 EL ATEŞ ETTİLER
İlk saldırı, 16 Ekim gecesi caddede yankılanan silah sesleriyle başladı. Büyükdeniz'in caddede ailesiyle birlikte yaya olarak yürüdüğünü gören tetikçiler, hareket halindeki bir araçla caddeye yaklaştı. Aracın sağ ön koltuğunda oturan tetikçi, camı açarak sokak ortasında Büyükdeniz'e 10 el ateş etti. Saldırganların on el ateş etmesinin nedeni ise "10 Kardeşler"e bir göndermeydi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırganın silahından çıkan mermiler Büyükdeniz'in bacaklarına isabet etti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren tetikçiler ise araçla Tarragona yönüne doğru kaçtı. Bölgedekilerin ihbarıyla olay yerine hızla sevk edilen ambulanslar ve acil tıp ekipleri (SEM) ilk müdahalenin ardından Büyükdeniz'i Tarragona'daki Joan XXIII Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgeyi ablukaya alan polis ise kaçış güzergahında adeta insan avı başlattı.
SKANDAL HATA
Çok geçmeden, Alicante yönünden gelen ve suikast rotasıyla uyuşan lüks bir araç kıskıvrak durduruldu. Fakat bu yakalama, adli bir başarı yerine, İspanya adli tarihine geçecek tarihi hataya dönüştü. Polis, şüphelilerin üzerinde silah bulamadığı için duruma suçüstü müdahale edemedi. Gözaltına alınan 4 kişi, götürüldükleri karakolda İspanyolca veya Katalanca bilmediklerini öne sürerek polisle iletişime geçmeyi reddetti ve hızla avukatlarını devreye soktu. Avukatların yasal baskısı karşısında geri adım atan polis, kimlik tespitinin ardından, günler sonra adli tescilli birer suikastçıya dönüşecek 4 saldırganı serbest bıraktı.
TEKRAR KANLI TAKİP BAŞLADI
Polisin yaptığı o tarihi hatayla serbest kalan 4 kişilik hücre, emniyet binasından çıkar çıkmaz durmadı; yarım kalan infazı tamamlamak için Mekin Büyükdeniz'i hastanede adım adım yeniden takibe aldı ve milimetrik bir istihbarat ağı kurdu. Hücre üyeleri, hastanenin giriş-çıkış saatlerini, güvenlik görevlilerinin değişim nöbetlerini ve acil servis koridorlarındaki hareketliliği adım adım kaydetti. Büyükdeniz, hasımlarının kendisini hastanede bulacağını bildiği için yatağında "Beni buradan çıkarmayın, öldürecekler" diye doktorlara uyarırken, dışarıdaki casus ağından habersiz olan İspanyol polisi riskin düştüğü gerekçesiyle koruma kararını kaldırdı.
ÖNCE MANKEN CESET ARDINDAN HEMŞİREYE TACİZ
İşte bu güvenlik zafiyeti, günlerdir hastane bahçesinde nöbet tutan hücreye aradığı fırsatı verdi. Güvenliğin en zayıf olduğu sabah saatlerini seçen hücre, hastane odasındaki hedefine ulaşmak için sadece zamanı değil, tüm hastane güvenliğini de felç edecek bir kaos planı hazırladı. 29 Ekim sabahı, planın ilk sarsıcı hamlesi hastane otoparkında devreye sokuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre; suikast şebekesi, gece karanlığından faydalanarak hastane otoparkına üzerine kan efekti verilmiş ölü bir cansız manken bıraktı. Otoparkta kanlar içinde yatan bir "ceset" olduğu ihbarını alan hastane güvenliği ve nöbetçi ekipler, büyük bir panikle otopark alanına akın etti. Bu şok dalgası henüz atlatılamamışken, binanın acil servis katında planın ikinci perdesi sahnelendi. Çetenin yerel iş birlikçileri tarafından yönlendirilen bir şahıs, acil servisteki bir hemşireye yönelik fiziki ve sözlü yapay bir taciz dalgası başlattı. Hemşirenin çığlıkları ve koridorda yükselen arbede üzerine, binada kalan son güvenlik görevlileri de acil servis kapısına doğru koştu.
Öldürülen Metin Büyükdeniz
EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE TETİĞE BASTI
Güvenliğin otoparktaki ölü manken ve acil servisteki taciz olayıyla meşgul olmasını fırsat bilen kasklı ve kapüşonlu tetikçi, acil servis kapısından içeri sızdı. Doğrudan 5. kattaki odaya çıkan katil, yatakta yatan Büyükdeniz'e eşinin gözleri önünde kafasına ve vücuduna 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Büyükdeniz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Tetikçi ise hastanenin çöp toplama alanından çıkarak izini kaybettirdi.
KATİL, BİR HAFTA ÖNCE TETİĞİ ÇEKEN KİŞİ ÇIKTI
İnfazın ardından Katalan Polisi (Mossos d'Esquadra) Joan XXIII Hastanesi'ndeki tüm kamera kayıtlarını ve geriye dönük delilleri çıplak gözle incelemeye aldı. Kriminal ekiplerin yüksek çözünürlüklü ekranlarda yaptığı dijital yüzleştirme, emniyet koridorlarında şok dalgası yarattı. Hastane odasına sızıp soğukkanlılıkla tetiği çeken kasklı katilin; 16 Ekim'deki ilk pusu gecesi yol kontrolünde durdurulan, ancak üzerlerinde silah bulunmadığı gerekçesiyle polisin elinden "kimlik tespiti" yapılarak salıverilen o 4 kişilik tetikçi hücresinin bir diğer üyesi olduğu kesin olarak teşhis edildi.
SON SKANDAL ADLİYE'DE
Bu devasa operasyonel fiyaskonun ardından polis, Alicante-Barselona hattında geniş çaplı bir insan avı başlattı. Ekipler, suikastın lojistik ve keşif ağını yönettiği, kiralık araçla adım adım hedef takibi yapan hücrenin kilit ismi olduğu iddia edilen İbrahim A. ile yanındaki diğer Türk vatandaşını gözaltına aldı. Ancak bu noktada, ilkinden daha büyük ikinci bir adli rezalet patlak verdi. Savcılığın "cinayete iştirak ve suç örgütü üyeliği" suçlamalarıyla iki şüpheli için de kesin tutuklama talep etmesine rağmen, Tarragona 2 Nolu Nöbetçi Mahkemesi davanın üzerindeki resmi "gizlilik kararını" (secreto de sumario) gerekçe gösteren savunma avukatlarının yasal hamlelerini dikkate aldı.
SERBEST KALDILAR
Avukatların, dosya gizli olduğu için delillere erişemediklerini ve bunun savunma hakkını kısıtladığını öne sürmesi, ikinci şüphelinin ise mahkemede "Hayatım boyunca Salou'ya ayak basmadım" diyerek suçlamaları inkar etmesi üzerine hakim eşi benzeri görülmemiş bir karara imza attı. Nöbetçi hakim; suikast ağındaki rolleri kamera kayıtlarıyla sabit olan İbrahim A. ve kimliği saklı tutulan diğer Türk şüpheliyi kefaletsiz olarak, sadece adli kontrol ve yurt dışı yasağı koyarak serbest bıraktı.