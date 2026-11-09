10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri (2026): Anlamlı, özlem dolu 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatmak, ona duyulan saygı ve bağlılığı dile getirmek için anılan özel günlerden biri. Bu anlamlı tarihte Atatürk'ün unutulmaz sözlerini, özlem içeren mesajları ve fotoğraflarını paylaşmak isteyenler için farklı seçenekleri bir araya getirdik. İşte, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz 10 Kasım'a özel anlamlı mesajlar, Atatürk sözleri ve fotoğrafları...
Ulu önder Atatürk sözleri ile bilinmeyen görselleri arşivden çıktı. İşte, o özel kareler:
"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir."
"Yurtta sulh, cihanda sulh."
"Ne mutlu Türk'üm diyene!"
"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."
"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."
"Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir."
"Türk milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varoluşunun temel unsuru olarak kabul etmiş bir millettir."
"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
"Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."
"Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir."
"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız."
"Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."
"Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."
"Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir."
"Egemenlik verilmez, alınır."
"Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz."
"Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez"
"Türkiye halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı hayatın şartı kabul etmiş bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır."
"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."
10 Kasım, bir milletin kalbinde hiç dinmeyen özlemin ve minnetin adıdır.
Aramızdan ayrılışının üzerinden yıllar geçse de fikirlerin ve eserlerin yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Saygı ve özlemle anıyoruz Atam.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde, milyonlarca yürek aynı özlemle Atatürk'ü anıyor.
Sen yalnızca bir milletin kurtuluşuna öncülük etmedin, gelecek nesillere umut ve özgürlük bıraktın.
10 Kasım'da gözlerimizde hüzün, kalbimizde sana duyduğumuz sonsuz sevgi var.
Bedenen aramızda olmasan da düşüncelerinle, ilkelerinle ve eserlerinle daima bizimlesin.
Bir milletin hafızasına kazınan lider, yıllar geçse de unutulmaz.
Her 10 Kasım'da aynı sessizlik, aynı saygı ve aynı tarifsiz özlem...
Bir ülkenin geleceğine ışık tuttun, milyonların yüreğinde silinmeyecek bir iz bıraktın.
Özlemin her yıl aynı saatte, aynı derinlikle yüreğimize dokunuyor.
Adın tarihe, fikirlerin geleceğe, sevgin ise milyonlarca kalbe yazıldı.
10 Kasım!da yalnızca seni anmıyor, bizlere bıraktığın değerleri de yeniden hatırlıyoruz.