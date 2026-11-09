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Giriş Tarihi: 09.11.2026 07:13 Son Güncelleme: 09.11.2026 07:31

10 Kasım resmi tatil mi? 2026 Atatürk’ü Anma Günü mesai ve okul durumu

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öncesinde resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde yurt genelinde anma törenleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda öğrenciler, veliler ve çalışanlar 10 Kasım'ın okullar ve iş yerleri açısından tatil olup olmadığını araştırmaya başladı.

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10 Kasım resmi tatil mi? 2026 Atatürk’ü Anma Günü mesai ve okul durumu
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken bu tarihin resmi tatil kapsamına girip girmediği yeniden gündeme geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenlenecek. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan hükümler doğrultusunda 10 Kasım'ın tatil statüsü de netlik kazanıyor.

10 KASIM 2026'DA OKULLAR VE İŞ YERLERİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 10 Kasım, resmi tatil günleri arasında sayılmıyor. Bu nedenle Atatürk'ü Anma Günü'nde kamu kurumları, okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenini sürdürüyor.

10 Kasım, resmi tatil veya yarım gün tatil olarak uygulanmıyor; gün boyunca anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

10 KASIM'DA OKULLAR AÇIK MI, DERS İŞLENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre 10 Kasım günü tüm kademelerdeki okullar eğitim-öğretime devam eder. Okullarda ilk dersten önce saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma törenleri düzenlenir. Törenlerin ardından ders akışı normal seyrinde sürer.

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RESMİ TATİL GÜNLERİ

Resmi tatil günleri ve 10 Kasım arasındaki hukuki farkı anlaşılır kılan takvim şu şekildedir:

1 Ocak: Yılbaşı (Tam Gün)

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Tam Gün)

1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü (Tam Gün)

19 Mayıs: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Tam Gün)

15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Tam Gün)

30 Ağustos: Zafer Bayramı (Tam Gün)

29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim yarım gün olmak üzere toplam 1,5 gün)

Ramazan ve Kurban Bayramları: Dini Bayram Tatilleri

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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10 Kasım resmi tatil mi? 2026 Atatürk’ü Anma Günü mesai ve okul durumu
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