10 Kasım resmi tatil mi? 2026 Atatürk’ü Anma Günü mesai ve okul durumu

10 KASIM 2026'DA OKULLAR VE İŞ YERLERİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 10 Kasım, resmi tatil günleri arasında sayılmıyor. Bu nedenle Atatürk'ü Anma Günü'nde kamu kurumları, okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenini sürdürüyor.

10 Kasım, resmi tatil veya yarım gün tatil olarak uygulanmıyor; gün boyunca anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor.