10 Kasım resmi tatil mi? 2026 Atatürk’ü Anma Günü mesai ve okul durumu

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken bu tarihin resmi tatil kapsamına girip girmediği yeniden gündeme geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenlenecek. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan hükümler doğrultusunda 10 Kasım'ın tatil statüsü de netlik kazanıyor.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 10 Kasım, resmi tatil günleri arasında sayılmıyor. Bu nedenle Atatürk'ü Anma Günü'nde kamu kurumları, okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenini sürdürüyor.
10 Kasım, resmi tatil veya yarım gün tatil olarak uygulanmıyor; gün boyunca anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre 10 Kasım günü tüm kademelerdeki okullar eğitim-öğretime devam eder. Okullarda ilk dersten önce saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma törenleri düzenlenir. Törenlerin ardından ders akışı normal seyrinde sürer.
Resmi tatil günleri ve 10 Kasım arasındaki hukuki farkı anlaşılır kılan takvim şu şekildedir:
1 Ocak: Yılbaşı (Tam Gün)
23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Tam Gün)
1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü (Tam Gün)
19 Mayıs: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Tam Gün)
15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Tam Gün)
30 Ağustos: Zafer Bayramı (Tam Gün)
29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim yarım gün olmak üzere toplam 1,5 gün)
Ramazan ve Kurban Bayramları: Dini Bayram Tatilleri