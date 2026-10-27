10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk’ü Anma Günü 2026 takvimi ile sorgulanıyor!

Her yıl ulusal yas atmosferinde idrak edilen 10 Kasım, takvimde anma günü olarak yer almaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. vefat yıl dönümüne girmeye hazırlandığımız bu süreçte, günün hukuki statüsü ve tam gün tatil sayılıp sayılmadığı sıkça araştırılıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 10 Kasım'ın resmi tatil durumu kesinleşti.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun metnine göre 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil kapsamında değildir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ulusal bayram ve genel tatil günleri açıkça listelenmiştir.
10 Kasım, ulusal yas ve anma günü olarak kabul edildiği için takvimde tam gün veya yarım gün tatil kategorisine girmez.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre 10 Kasım günü tüm kademelerdeki okullar eğitim-öğretime devam eder. Okullarda ilk dersten önce saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma törenleri düzenlenir. Törenlerin ardından ders akışı normal seyrinde sürer.
Resmi tatil günleri ve 10 Kasım arasındaki hukuki farkı anlaşılır kılan takvim şu şekildedir:
1 Ocak: Yılbaşı (Tam Gün)
23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Tam Gün)
1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü (Tam Gün)
19 Mayıs: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Tam Gün)
15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Tam Gün)
30 Ağustos: Zafer Bayramı (Tam Gün)
29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim yarım gün olmak üzere toplam 1,5 gün)
Ramazan ve Kurban Bayramları: Dini Bayram Tatilleri