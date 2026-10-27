10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk’ü Anma Günü 2026 takvimi ile sorgulanıyor!

10 KASIM 2026 RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun metnine göre 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil kapsamında değildir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ulusal bayram ve genel tatil günleri açıkça listelenmiştir.

10 Kasım, ulusal yas ve anma günü olarak kabul edildiği için takvimde tam gün veya yarım gün tatil kategorisine girmez.