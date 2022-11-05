Haberler Yaşam Haberleri 10 KASIM ŞİİRLERİ - İşte 2,3,4,5 kıtalık en güzel, kısa, uzun ve anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri seçenekleri
Giriş Tarihi: 5.11.2022 15:08

10 KASIM ŞİİRLERİ - İşte 2,3,4,5 kıtalık en güzel, kısa, uzun ve anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri seçenekleri

10 Kasım şiirleri şimiden araştırma konusu haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. Ölüm yıldönümü çeşitli etkinlik ve törenlerle beraber sosyal medya paylaşımlarıyla da bugünün anlam ve önemi ön plana çıkartılıyor. 2,3,4,5 kıtalık en güzel, kısa, uzun ve anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ile ilgili şiirlerini bu başlık altında sizler için derledik. İşte ulu önderin ölümü sonrası kağıda dökülen en güzel 10 Kasım şiirleri ve detaylar...

10 KASIM ŞİİRLERİ - İşte 2,3,4,5 kıtalık en güzel, kısa, uzun ve anlamlı 10 Kasım Atatürk’ü anma günü şiirleri seçenekleri

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. Ölüm yıldönümünde 10 Kasım şiirleri de araştırma konusu haline geldi. Ulu önderin aramızdan bedenen ayrılışının üzerine birçok şair, bu durum karşısında duyulan üzüntü, özlem ve minneti dizelere dökmüştür. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri çeşitli etkinlik ve törenlerde okumak aracılığı ile konuyla ilgili araştırmalarına başladı. 2,3,4,5 kıtalık en güzel, kısa, uzun ve anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ile ilgili şiirlerini sizler için derledik. İşte 10 Kasım şiirleri ve tüm detaylar...

10 Kasım şiirleri! En güzel yeni 2017 10 Kasım şiirleri

Atatürk

Düşmanların elinden,
Sen kurtardın vatanı.
En yükseklere diktin,
Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,
Bütün dünya biliyor.
Masum olan milletler,
Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,
En büyük kahramansın.
Damarlarımızda akan,
Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

10 Kasım şiirleri! En güzel anlamlı 10 Kasım şiirleri

Büyük Atatürk'e

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,
Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,
Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.


Birkan SOYLU

10 Kasım şiirleri! En güzel anlamlı 10 Kasım şiirleri

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

10 KASIM ŞİİRLERİ: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü…

10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

Ulusun egemen olduğunu

Özgür olduğunu

Haykıracağım haykıracağım işte,

Senin sustuğunca!


Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

Ana baba oğul kız,

Dere tepe bucak köy,

Yeryüzü yaşamalarımla değil

Oralarda, Senin gittigince!


Atatürk, taşıyacağım

Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

Senin taşıdığını;

Yurdun gök ülküsü

Dalgalanırken,

Senin bayrağını yücelteceğim.

Senin çıktığınca.

F. Hüsnü DAĞLARCA

10 Kasım şiirleri: 10 Kasım 2021 Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için kısa ve uzun 2,3,4,5,6 kıtalık şiirleriATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Ben de yaşıyorum demek,

İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Elele

Yanınızdayım


Sizler yaşadıkça çocuklarım

Daha ferah içim,

Gök daha geniş denizler daha geniş,

Vatan ya vatan,

Vatan sonsuzluktan gelmiş

Sonsuzluğa açılan yol

Vatan siz.


Sizler yaşadıkça çocuklarım

Bilin ki

Ben de yaşarım,

Bir sevinç düştü mü içinize

Bir keder düştü mü içinize

Bilin ki

Aranızda ben varım.

A. Rıza ERGÜVEN

10 Kasım ile ilgili 2,3,4,5 kıtalık şiirler yayınlandı! En güzel ve duygusal, kısa, uzun, anlam dolu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü şiirleri burada!

BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL

Bir Tutkudur Mustafa Kemal;

Nice sevdalara değişilmeyen.

Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,

Bir baştır, vazgeçilmeyen...

Bir Türküdür Mustafa Kemal;

Suskun ağızlarda söyleşir, durur.

Çaltıburnu'nda gözetir denizi.

Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...

Bir İnançtır Mustafa Kemal;

Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.

Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.

Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...

Bir Anlamdır Mustafa Kemal;

Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.

Özgürlük diyor, al atının üstünde,

Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...

Bir Bayraktır Mustafa Kemal;

Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.

Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,

Işık tutan, güç veren, yol bulan...

Y.Doğan ERGENELİ

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10 KASIM ŞİİRLERİ - İşte 2,3,4,5 kıtalık en güzel, kısa, uzun ve anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri seçenekleri
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