Haberler Yaşam Haberleri 10 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu
Giriş Tarihi: 10.11.2026 21:30 Son Güncelleme: 10.11.2026 21:36

10 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu

Süper Loto'nun 10 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişinde sonuçlar belli oldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından kazanan numaralar Milli Piyango Online üzerinden duyuruldu. Kupon sahipleri büyük ikramiye ve diğer kategorilerdeki kazançlarını kontrol etmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi. İşte 10 Kasım Süper Loto sonuçları ve ikramiye detayları.

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10 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu
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10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Haftanın merakla beklenen çekilişinde açıklanan numaralarla birlikte ikramiye dağılımı da netleşti. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranından kazanan numaraları inceleyebiliyor.

10 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

10 Kasım 2026 tarihli Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla haftanın kazandıran numaraları da netleşti.

İşte sonuçlar: 19, 22, 35, 43, 46, 59

10 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Çekilişin ardından açıklanan sonuçlara, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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10 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır.

Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler.

İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir.

Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

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10 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu
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