10 milyonluk çadıra 34 milyon lira ödediler

Bolu Belediyesi iştiraki Boltartek adlı şirketin 2023 yılında gerçekleştirdiği kültür mantarı yetiştirme çadırı alımına ilişkin başlatılan soruşturmada inceleme yapan bilirkişi; kültür mantarı yetiştiriciliği için temin edilen 2. el çadır sistemlerinin rayiç bedelinin yaklaşık 3.5 katına satın alındığını tespit etti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürütülen soruşturmanın; 2021'de yapılan ve halen kullanılmakta olan kültür mantarı yetiştirme çadırlarının 2023'te düzenlenen ihaleyle yeni alınmış gibi gösterildiği yönündeki tespitler üzerine başlatıldığı ve "Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak", "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" ve "Zimmet" suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Buna göre rayiç bedeli 10 milyon 97 bin 189 Türk Lirası olarak belirlenen 2. el 21 adet kültür mantarı yetiştirme çadırı sisteminin, Sınırlı Sorumlu Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nden KDV dahil 34 milyon 20 bin liraya satın aldığı tespit edildi. Soruşturmada 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör