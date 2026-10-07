10 saniyede bulabilir misiniz? Bu basit soru sosyal medyayı karıştırdı

Görsele hızlıca baktığınızda birbirinin aynı gibi görünen çok sayıda mısır tanesi göreceksiniz. Ancak görüntünün içinde diğerlerinden farklı bir nesne saklanıyor. Onu fark etmek ise düşündüğünüz kadar kolay değil.
Gözlerinize güveniyor musunuz?
Şimdi telefonu ya da bilgisayar ekranınızdaki görsele dikkatlice bakın. Kronometrenizi 10 saniyeye ayarlayın ve süre başlamadan önce cevabı aramayın.
Gördüğünüz ilk farklı şekli hemen cevap olarak kabul etmeyin. Görseldeki detaylar birbirine oldukça benzediği için gözler zaman zaman beyni yanıltabiliyor.
Süre ilerledikçe iş biraz daha zorlaşıyor.
Çoğu kişi ilk bakışta fark edemiyor.
Bu tarz görsel bulmacalarda amaç yalnızca hızlı olmak değil, benzer şekiller arasındaki küçük farklılığı yakalayabilmek. Görselde çok sayıda aynı tür detay bulunması da aranan nesnenin fark edilmesini zorlaştırıyor.
10 saniye doldu! Cevabı bulabildiniz mi?
Eğer hâlâ bulamadıysanız gözlerinizi görselin belirli bir bölümüne kilitlemek yerine görüntünün tamamını yeniden tarayın. Özellikle şekli diğerlerinden farklı olan nesneyi arayın.
Ve artık cevap zamanı...
İşte gizlenen nesne: SARIMSAK!
Evet, mısır tanelerinin arasında saklanan farklı nesne sarımsak. İlk bakışta mısırların arasında seçilmesi oldukça zor olan sarımsak, diğer şekillerden farklı yapısıyla bulmacanın doğru cevabını oluşturuyor.
10 saniye içinde fark ettiyseniz ayrıntıları yakalama konusunda oldukça başarılısınız. Bulamadıysanız da üzülmeyin; görsele cevabı öğrendikten sonra yeniden baktığınızda sarımsağı fark etmek çok daha kolay olacaktır.
Peki siz kaç saniyede buldunuz?