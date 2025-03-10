10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti: 2 yaşındaki Rana El Selci’nin otopsi raporunda korkunç detay!

OTOPSİ RAPORUNDA KAN DONDURAN DETAYLAR: BOYUN VE OMZUNDA...

Rana El Selci'nin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsiye dair rapor çıktı. Raporda, Rana'nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.